Сайт доделать

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок252 просмотра
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Нужно доделать сайт фотографа www.axxel.ru (главная страница, меню, легко меняемый текст в услугах, может быть флеш, но не обязательно, ваши предложения). Вот что нравится: www.victordronov.com./ и www.fok.ru/ .Бюджет сильно ограничен, предложения с ценой лучше на почту [email protected]

16 лет назад
axelok
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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