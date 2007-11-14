Переделка сайта

Создание и настройка интернет магазина на Bitrix. Здравствуйте! Проект был заморожен, но теперь снова есть потребность. Нужен аналог нашего сайта www.6626666.ru на битриксе. Важна интеграция с 1С. Бюджет - 1000$
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Требуется переделать сайт. Максимально профессионально и минимально по стоимости и срокам. Наполнение текстовое. Тел: +38044 279-18-54 (Украина). Контакт только по телефону.
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