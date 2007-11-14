Создание выставочного портала

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать удобный, посещаемый ресурс.

Тематика: выставки России и мира - по разным отраслям, новости выставочного бизнеса.

Обязательно - 1. различные рубрикаторы по странам, отраслям, городам, времени проведения и поиск (расширенный).

2. Партнерская программа для тур. агентств для отслеживания общих расчетов и статистики.

3. Возможность создания личного кабинета для клиентов для отслеживания заказов.

4. Возможность оплатить заказы онлайн.

5. Форум о выставках.

6. Умная автоматизированная подписка.

7. Умная и удобная админка.

8. Участие в разработке и доработке ТЗ.

9. Разработка дизайна

10. Текучая верстка.

Примеры порталов: www.exponet.ru, www.expomenu, www.allexpo.ru и др.

Должно быть только лучше :)

Ваши предложения по бюджету и сроки.

16 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lanyox
Егор 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$2000
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