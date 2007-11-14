Создание выставочного портала

Необходимо сделать удобный, посещаемый ресурс.

Тематика: выставки России и мира - по разным отраслям, новости выставочного бизнеса.

Обязательно - 1. различные рубрикаторы по странам, отраслям, городам, времени проведения и поиск (расширенный).

2. Партнерская программа для тур. агентств для отслеживания общих расчетов и статистики.

3. Возможность создания личного кабинета для клиентов для отслеживания заказов.

4. Возможность оплатить заказы онлайн.

5. Форум о выставках.

6. Умная автоматизированная подписка.

7. Умная и удобная админка.

8. Участие в разработке и доработке ТЗ.

9. Разработка дизайна

10. Текучая верстка.

Примеры порталов: www.exponet.ru, www.expomenu, www.allexpo.ru и др.

Должно быть только лучше :)

Ваши предложения по бюджету и сроки.