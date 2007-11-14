Скрипт для поиска авто на аукционе

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется скрипт который будет брать информацию

с аукционной системы exporttrader.com. Система русифицирована, желателно

чтобы модуль работал под джумлой. Предложения принимаются.

Спасибо.

Наш сайт kazancar.com

Кто возьмется оплату гарантируем.

16 лет назад
phanu
Вася 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
exlink
Mally 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
Не справились с работой
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин на Bitrix

    $1000

    Создание и настройка интернет магазина на Bitrix. Здравствуйте! Проект был заморожен, но теперь снова есть потребность. Нужен аналог нашего сайта www.6626666.ru на битриксе. Важна интеграция с 1С. Бюджет - 1000$

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Недвижимость за рубежом

    Тематика: Недвижимость за рубежом. Что примерно будет: 1. Информация о компании. 2. Возможность самостоятельного размещения, удаления объявлений. 3. Сортировка объявлений по стоимост, дата размещения и т.д. 4. Возможность для пользователя оставить заявку на покупку. 5. Переключение сайта rus/eng 6. Раскрутка сайта в ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание выставочного портала

    $2000

    Необходимо сделать удобный, посещаемый ресурс. Тематика: выставки России и мира - по разным отраслям, новости выставочного бизнеса. Обязательно - 1. различные рубрикаторы по странам, отраслям, городам, времени проведения и поиск (расширенный). 2. Партнерская ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделка сайта

    Требуется переделать сайт. Максимально профессионально и минимально по стоимости и срокам. Наполнение текстовое. Тел: +38044 279-18-54 (Украина). Контакт только по телефону.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для рекламного агентства

    $1500

    Для компании, оказывающей услуги по изготовлению наружной рекламы, необходимо создать корпоративный сайт, который должен быть динамическим. Сайт должен отвечать последним тенденциям в web-дизайне, иметь свою "изюминку".

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт с заданной структурой

    $500

    Для сайта уже есть дизайн (файлы .psd, html странички, флеш файлы .fla). Этот дизайн можно посмотреть на сайте there.evolia.ru. Собственно этот сайт и нужно переделать, сейчас он содержит фреймы и создан с помощью html страничек. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт доделать

    Нужно доделать сайт фотографа www.axxel.ru (главная страница, меню, легко меняемый текст в услугах, может быть флеш, но не обязательно, ваши предложения). Вот что нравится: www.victordronov.com./ и www.fok.ru/ .Бюджет сильно ограничен, предложения с ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Три сайта во флеше

    $300

    Необходимо сделать 3 сайта во флеше. Наполнение текстовое. Хостинг имеется. Пример наполнения см. www.addfields.com. Оплачиваем готовый результат, после принятия сайта. Максимум 100$ и 2-3 дня на сайт. Работу начинаем только после получения уже готовых макетов. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад