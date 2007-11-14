Создание сайта под ключ

Просто "кидала". Как мне ни неприятно это констатировать. Проект по созданию сайта начался еще в ноябре. Дизайн прошел на ура. Работали по предоплате. Верстка сайта тоже была предоплачена. Потом Сергей пропал. Начал писать раз в неделю, потом раз в две. Результатов работы я так и не увидела. Денег он тоже не вернул. И даже то, что сделал, не отдал. Мне приходится начинать все сначала. Так делать нельзя! Я даже не могу продолжить начатое им. Начинать надо с нуля.