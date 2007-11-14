Создание сайта под ключ

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт56 заявок539 просмотров
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Для фирмы, занимающейся камнеобработкой, нужно создать сайт, позволяющий максимально привлечь клиентов.

1. Концепция сайта:

На главной странице расположены:

Название

Контакты (в графике)

Ссылка на контакты:

Адрес

Телефон

Эл почта

Схема проезда

Ссылка на фотогаллерею работ

фото выполненных работ по облицовке фасадов

фото выполненных работ по отделке внутренних помещений

Ссылка на катаог

Каталог ракушечника

по размерам

по марке

Каталог известняка

по размерам

по марке

Каталог профильных изделий

Прайс-лист

Информация о фирме

2. Ключевые слова для продвижения сайта: камень, ракушечник, натуральный камень, известняк, облицовка, облицовочная плитка, профильные изделия, отделка фасадов, тюннинг дома, загородный дом, коттедж, фасадные работы

3. Хостинг, регистрация в поисковиках

4. Разработка логотипа фирмы и элементов корпоративного стиля

16 лет назад
odeva
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
sand_storm
Cociug Serge 
35 летРумыния
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$900
Просто "кидала". Как мне ни неприятно это констатировать. Проект по созданию сайта начался еще в ноябре. Дизайн прошел на ура. Работали по предоплате. Верстка сайта тоже была предоплачена. Потом Сергей пропал. Начал писать раз в неделю, потом раз в две. Результатов работы я так и не увидела. Денег он тоже не вернул. И даже то, что сделал, не отдал. Мне приходится начинать все сначала. Так делать нельзя! Я даже не могу продолжить начатое им. Начинать надо с нуля.
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