Создание сайта под ключ

Создание и настройка интернет магазина на Bitrix. Здравствуйте! Проект был заморожен, но теперь снова есть потребность. Нужен аналог нашего сайта www.6626666.ru на битриксе. Важна интеграция с 1С. Бюджет - 1000$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для фирмы, занимающейся камнеобработкой, нужно создать сайт, позволяющий максимально привлечь клиентов.
1. Концепция сайта:
На главной странице расположены:
Название
Контакты (в графике)
Ссылка на контакты:
Адрес
Телефон
Эл почта
Схема проезда
Ссылка на фотогаллерею работ
фото выполненных работ по облицовке фасадов
фото выполненных работ по отделке внутренних помещений
Ссылка на катаог
Каталог ракушечника
по размерам
по марке
Каталог известняка
по размерам
по марке
Каталог профильных изделий
Прайс-лист
Информация о фирме
2. Ключевые слова для продвижения сайта: камень, ракушечник, натуральный камень, известняк, облицовка, облицовочная плитка, профильные изделия, отделка фасадов, тюннинг дома, загородный дом, коттедж, фасадные работы
3. Хостинг, регистрация в поисковиках
4. Разработка логотипа фирмы и элементов корпоративного стиля
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