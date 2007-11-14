Игровой сайт (Кладоискатель)

Нужно создать сайт игровой.

Описание (краткое): скрестить лотерею и Сапер.

"В 2 словах о многом":

Суть краткая: Приходит человек - регистрируется, и начинается играть (как Сапер) - но вскрывать ячейки, за каждое вскрытия определенный взнос во внутренней Валюте, выкопать может призы (линейка призов весьма широкая) или шутку, пустяк, какую то приятную мелочь - все уже продуманно, но новые мысли ТОЛЬКО приветствуются. Человек по сути превращается в Кладоискателя, попадает на карту и начинает Играть. ПОд словом "Играть" понимаю вскрывать ячейки - участочки, поэтому в начале проекта написал - грубый ПРОТОТИП всем известный "Сапер", естественно карта должна быть не как в Сапере - свои требования имеются (да и количестве ячеек будет большим).

Функционал: Есть внутренный кабинет, 3 уровню посетителей: гость, участник (тот кто прошел регистрацию), администрация, внутреннный чат (под картой, где произходит Игра), форум - для новостей, пожеланий, общения и прочего, возможность закидывания денежки с различных систем - будет привлечен стороний обменник + несколько разделов, типа: Контакты, Новости, Галерея Победителей и т.д. Так же Важен момент Доверия Игроков, нужен какой то механизм, вроде MD5 - контроля честности (как большинство игровых сайтов ипользуют, в играх "Больше-Меньше", "Четное-Нечетное"), так как описывать все места с Кладами в Архиве ставить код и давать всем скачивать - грубо, да и рискованно - может быть есть уникалы.

Особенность: Нужен программист и дизайнер, большой упор на легкий, красивый дизайн под старину (древнии карты и т.д.).

По коду работы не много система не сложна, главная удобная, простая Админка и легкий, быстрый сайт, а вот по Дизайну - работы много, так как весьма много мелочий которые нужно выполнить дизайнеру в тандеме с программистом.

Подробности: В большом количестве при переписке.

Заинтересован найти Команду - а не разрозненых исполнителей. Проект личный, форма оплаты договорная - желательно, СБС. Нужны гарантии выполнения проекта - а не просто потратить время. Желательно ПОРТФОЛИО, РЕЙТИНГ.

P.S. Учтите, тот кто будет делать сайтик, будет сотрудничать постоянно, так как новаторских идей по данному проекту "вагон и тележечка" + необходимо будет создавать каждый период - новую Карту, чтобы люди капали (вернее играли на ней). То есть с учетом долгосрочного сотрудничества должна и появится цена.

P.S.2 Заранее прошу, стоимость проекта примерна известна, давайте не убдем витать в облаках - Создаем не Аналог Google или Озона.

P.S.3. Бюджет не жесткий, может "плавать" в нешироком ценновом коридоре, но и не резиновый. +- допускается, если будет объясненно, и увижу что Исполнитель может сделать и понимает суть проекта.