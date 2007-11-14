Игровой сайт (Кладоискатель)

Создание и настройка интернет магазина на Bitrix. Здравствуйте! Проект был заморожен, но теперь снова есть потребность. Нужен аналог нашего сайта www.6626666.ru на битриксе. Важна интеграция с 1С. Бюджет - 1000$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт игровой.
Описание (краткое): скрестить лотерею и Сапер.
"В 2 словах о многом":
Суть краткая: Приходит человек - регистрируется, и начинается играть (как Сапер) - но вскрывать ячейки, за каждое вскрытия определенный взнос во внутренней Валюте, выкопать может призы (линейка призов весьма широкая) или шутку, пустяк, какую то приятную мелочь - все уже продуманно, но новые мысли ТОЛЬКО приветствуются. Человек по сути превращается в Кладоискателя, попадает на карту и начинает Играть. ПОд словом "Играть" понимаю вскрывать ячейки - участочки, поэтому в начале проекта написал - грубый ПРОТОТИП всем известный "Сапер", естественно карта должна быть не как в Сапере - свои требования имеются (да и количестве ячеек будет большим).
Функционал: Есть внутренный кабинет, 3 уровню посетителей: гость, участник (тот кто прошел регистрацию), администрация, внутреннный чат (под картой, где произходит Игра), форум - для новостей, пожеланий, общения и прочего, возможность закидывания денежки с различных систем - будет привлечен стороний обменник + несколько разделов, типа: Контакты, Новости, Галерея Победителей и т.д. Так же Важен момент Доверия Игроков, нужен какой то механизм, вроде MD5 - контроля честности (как большинство игровых сайтов ипользуют, в играх "Больше-Меньше", "Четное-Нечетное"), так как описывать все места с Кладами в Архиве ставить код и давать всем скачивать - грубо, да и рискованно - может быть есть уникалы.
Особенность: Нужен программист и дизайнер, большой упор на легкий, красивый дизайн под старину (древнии карты и т.д.).
По коду работы не много система не сложна, главная удобная, простая Админка и легкий, быстрый сайт, а вот по Дизайну - работы много, так как весьма много мелочий которые нужно выполнить дизайнеру в тандеме с программистом.
Подробности: В большом количестве при переписке.
Заинтересован найти Команду - а не разрозненых исполнителей. Проект личный, форма оплаты договорная - желательно, СБС. Нужны гарантии выполнения проекта - а не просто потратить время. Желательно ПОРТФОЛИО, РЕЙТИНГ.
P.S. Учтите, тот кто будет делать сайтик, будет сотрудничать постоянно, так как новаторских идей по данному проекту "вагон и тележечка" + необходимо будет создавать каждый период - новую Карту, чтобы люди капали (вернее играли на ней). То есть с учетом долгосрочного сотрудничества должна и появится цена.
P.S.2 Заранее прошу, стоимость проекта примерна известна, давайте не убдем витать в облаках - Создаем не Аналог Google или Озона.
P.S.3. Бюджет не жесткий, может "плавать" в нешироком ценновом коридоре, но и не резиновый. +- допускается, если будет объясненно, и увижу что Исполнитель может сделать и понимает суть проекта.
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Ищу вебстудию для создания двух сайтов под ключ. нужен будет дизайн, верстка,установка на движок и раскрутка. в Москве.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется скрипт который будет брать информацию с аукционной системы exporttrader.com. Система русифицирована, желателно чтобы модуль работал под джумлой. Предложения принимаются. Спасибо. Наш сайт kazancar.com Кто возьмется оплату гарантируем.Закрыт16 лет назад
Тематика: Недвижимость за рубежом. Что примерно будет: 1. Информация о компании. 2. Возможность самостоятельного размещения, удаления объявлений. 3. Сортировка объявлений по стоимост, дата размещения и т.д. 4. Возможность для пользователя оставить заявку на покупку. 5. Переключение сайта rus/eng 6. Раскрутка сайта в ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требуется срочно сделать сайт для переводчика, 5-10 страниц. Так же потребуется раскрутка сайта в основных поисковых системах России и Гугла. Общий бюджет $2500.Закрыт16 лет назад
- $2000
Необходимо сделать удобный, посещаемый ресурс. Тематика: выставки России и мира - по разным отраслям, новости выставочного бизнеса. Обязательно - 1. различные рубрикаторы по странам, отраслям, городам, времени проведения и поиск (расширенный). 2. Партнерская ...Закрыт16 лет назад
Требуется переделать сайт. Максимально профессионально и минимально по стоимости и срокам. Наполнение текстовое. Тел: +38044 279-18-54 (Украина). Контакт только по телефону.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1500
Для компании, оказывающей услуги по изготовлению наружной рекламы, необходимо создать корпоративный сайт, который должен быть динамическим. Сайт должен отвечать последним тенденциям в web-дизайне, иметь свою "изюминку".Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Для сайта уже есть дизайн (файлы .psd, html странички, флеш файлы .fla). Этот дизайн можно посмотреть на сайте there.evolia.ru. Собственно этот сайт и нужно переделать, сейчас он содержит фреймы и создан с помощью html страничек. ...Закрыт16 лет назад
Нужно доделать сайт фотографа www.axxel.ru (главная страница, меню, легко меняемый текст в услугах, может быть флеш, но не обязательно, ваши предложения). Вот что нравится: www.victordronov.com./ и www.fok.ru/ .Бюджет сильно ограничен, предложения с ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад