Создание сайта компании (партнёрство)

$10000
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок595 просмотров
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Требуется равноправный партнер для развития многообещающего бизнеса. Специализация – создание и раскрутка сайта.

Моя компания занимается оказанием помощи в лечении заграницей. Каждый пациент платит за наши услуги 15-20% от суммы лечения (диагностика и лечение обычно оценивается от 10000$ до 150000$).

Вы - создаете сайт компании и раскручиваете его. Я – обеспечиваю полностью сервис от доставки больного до обеспечения его всем необходимым для диагностики и лечения в лучших медицинских центрах. Все переговоры с пациентом – через ваш сайт, все доходы – пополам.

16 лет назад
Markiz-007
Бейлин 
68 летИзраиль
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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