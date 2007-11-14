Создание сайта компании (партнёрство)

Требуется равноправный партнер для развития многообещающего бизнеса. Специализация – создание и раскрутка сайта.

Моя компания занимается оказанием помощи в лечении заграницей. Каждый пациент платит за наши услуги 15-20% от суммы лечения (диагностика и лечение обычно оценивается от 10000$ до 150000$).

Вы - создаете сайт компании и раскручиваете его. Я – обеспечиваю полностью сервис от доставки больного до обеспечения его всем необходимым для диагностики и лечения в лучших медицинских центрах. Все переговоры с пациентом – через ваш сайт, все доходы – пополам.