Создание онлай-игры!

Нужно создать сайт игровой. Описание (краткое): скрестить лотерею и Сапер. "В 2 словах о многом": Суть краткая: Приходит человек - регистрируется, и начинается играть (как Сапер) - но вскрывать ячейки, за каждое вскрытия определенный взнос во внутренней ...