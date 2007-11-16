Требуется создать представительский сайт

Представительский сайт для ЧП, которое занимается торгово-посреднической деятельностью ( на подобии http://www.w717.com/). На сайте должна быть доска объявлений, каталог. Дизайн должен быть предельно простым. Подробности обсудим при переписке, о бюджете тоже договоримся. Интересует работа, которая будет хорошо индексироваться поисковиками. Предпочтение людям с опытом работы.

Проект временно приостановлен в связи с большим колличеством желающих. Требуется время на обработку.