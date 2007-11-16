Web site on TYPO3 CMS

Мы хотим перевести уже существующий сайт в Typo3.

Для начала мы хотим перевести вот этот сайт http://www.e-novative.de (который не очень сложен)

в Typo3.

Если впечатление окажется хорошим, то мы бы заказали у Вас перевод в Typo3 и других наших сайтов.

Если Вам это интересно, то пришлите свое предложение и резюме.

P.S Нас интересует сотрудничество только с разработчиками с Украины.