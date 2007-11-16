Сайт сети рыболовных баз

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт47 заявок640 просмотров
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Требуется создать сайт, включающий в себя описание баз, маршрутов, фотогалерею, раздел новостей, форум, раздел контактов со схемой проезда, каталог предоставляемых услуг с ценами и возможностью добавления в корзину, форму для заказа туров и т. д.

Основные предпочтения:

1. Запоминающийся, яркий и привлекательный дизайн, не имеющий аналогов (не шаблонный), с детальной прорисовкой всех объектов.

2. Разработка фирменного стиля (Логотип, шрифты, бизнес документация, буклеты, рекламные проспекты, календари, эл. баннеры и т.д. ) - оплачивается отдельно по договоренности.

3. Вспомогательные функции: онлайн калькулятор услуг, форма отправки запроса на e-mail, личный кабинет пользователя с возможностью добавления фото, видео и т. д., удобная панель администратора.

4. Сжатые сроки исполнения.

Убедительная просьба, трезво оценивайте свои возможности (особенно дизайнерские) перед тем как оставлять свои предложения. Предпочтение будет отдаваться людям, готовым подтвердить свои возможности уже готовыми работами, особенно в дизайнерское сфере.

16 лет назад
TenderWork
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dkdesign
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5000
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