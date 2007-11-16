Сайт сети рыболовных баз

Требуется специалист для изготовления сайта (фриланс). Концепция сайта, имеет простую форму. Сайт должен быть информационным для клиентов, которым требуются услуги по мелкому ремонту дома. [email protected] или по тел 8-985-226-72-72 Александр Владимирович
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт, включающий в себя описание баз, маршрутов, фотогалерею, раздел новостей, форум, раздел контактов со схемой проезда, каталог предоставляемых услуг с ценами и возможностью добавления в корзину, форму для заказа туров и т. д.
Основные предпочтения:
1. Запоминающийся, яркий и привлекательный дизайн, не имеющий аналогов (не шаблонный), с детальной прорисовкой всех объектов.
2. Разработка фирменного стиля (Логотип, шрифты, бизнес документация, буклеты, рекламные проспекты, календари, эл. баннеры и т.д. ) - оплачивается отдельно по договоренности.
3. Вспомогательные функции: онлайн калькулятор услуг, форма отправки запроса на e-mail, личный кабинет пользователя с возможностью добавления фото, видео и т. д., удобная панель администратора.
4. Сжатые сроки исполнения.
Убедительная просьба, трезво оценивайте свои возможности (особенно дизайнерские) перед тем как оставлять свои предложения. Предпочтение будет отдаваться людям, готовым подтвердить свои возможности уже готовыми работами, особенно в дизайнерское сфере.
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