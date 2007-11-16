Сайт + Каталог + Интернет магазин

$150
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим сайт+интернет магазин+каталог товаров.

Сайт: необходима простая в использовании CMS

По функциям:

1)Новости

2)Акции

И еще несколько разделов - простое заполнение текстом

Каталог товаров:

Товаров не много, работа с каталогом.

Интернет магазин - витрина товаров и каталог товаров

Пользователь без авторизации и регистрации заказывает товар - получает счет, копия уходит администратору сайта.

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Дизайн есть.

Верста есть.

Необходим только движок.

Срок 1,5 недели.

Предоплата 30% после предварительных результатов.

В личку не писать!!!!

Оставляйте ссылки на похожие реализованные проекты.

Бюджет указан приблизительный, возможно увеличение, но не на много!!!

16 лет назад
CraCkS
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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