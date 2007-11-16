Сайт + Каталог + Интернет магазин

Требуется специалист для изготовления сайта (фриланс). Концепция сайта, имеет простую форму. Сайт должен быть информационным для клиентов, которым требуются услуги по мелкому ремонту дома. [email protected] или по тел 8-985-226-72-72 Александр Владимирович
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сайт+интернет магазин+каталог товаров.
Сайт: необходима простая в использовании CMS
По функциям:
1)Новости
2)Акции
И еще несколько разделов - простое заполнение текстом
Каталог товаров:
Товаров не много, работа с каталогом.
Интернет магазин - витрина товаров и каталог товаров
Пользователь без авторизации и регистрации заказывает товар - получает счет, копия уходит администратору сайта.
______
Дизайн есть.
Верста есть.
Необходим только движок.
Срок 1,5 недели.
Предоплата 30% после предварительных результатов.
В личку не писать!!!!
Оставляйте ссылки на похожие реализованные проекты.
Бюджет указан приблизительный, возможно увеличение, но не на много!!!
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»98 заявокЗакрыт16 лет назад
Представительский сайт для ЧП, которое занимается торгово-посреднической деятельностью ( на подобии http://www.w717.com/). На сайте должна быть доска объявлений, каталог. Дизайн должен быть предельно простым. Подробности обсудим при переписке, о бюджете тоже договоримся. Интересует работа, которая ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5000
Требуется создать сайт, включающий в себя описание баз, маршрутов, фотогалерею, раздел новостей, форум, раздел контактов со схемой проезда, каталог предоставляемых услуг с ценами и возможностью добавления в корзину, форму для заказа туров и т. д. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Создание копии http://www.vistaprint.com Убедительная просьба, указывать ссылки на портфолио (и отдельные работы). Указывайте бюджет. Ограничение по срокам - 3 месяца.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт16 лет назад
Мы хотим перевести уже существующий сайт в Typo3. Для начала мы хотим перевести вот этот сайт http://www.e-novative.de (который не очень сложен) в Typo3. Если впечатление окажется хорошим, то мы бы заказали у Вас перевод в Typo3 и ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $400
Мы ищем талантливого web-дизайнера, способного воплотить в жизнь наши безумные идеи. Очень интересный проект, который послужит прекрасным образцом в вашем портфолио. Условия: - сайт «под ключ» - полностью автоматизированное управление - примерный дизайн сайта можно посмотреть тут ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен Яркий, запоминающийся сайт. Красивый, динамичный, Flash - частично. Выбор языка: Русский, Английский, Французский, Испанский. Вероятнее всего потребуется дальнейшая поддержка и продвижение.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу подрядчика для создания несложного листа желаний "под ключ" и дальнейшего его сопровождения / развития. Желательно все из одних рук: - формализация ТЗ - квалифицированный дизайн - программирование - сопровождение неограниченно долгий срок (разумеется, на отдельных условиях). Язык программирования - только ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
В скором будующем хочется создать онлайн футбольный менеджер! Так что пока от вас хочется услышать примерные цены и сроки!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10000
Требуется равноправный партнер для развития многообещающего бизнеса. Специализация – создание и раскрутка сайта. Моя компания занимается оказанием помощи в лечении заграницей. Каждый пациент платит за наши услуги 15-20% от суммы лечения (диагностика и лечение обычно оценивается ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад