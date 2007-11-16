Создание сайтов

Мы хотим перевести уже существующий сайт в Typo3. Для начала мы хотим перевести вот этот сайт http://www.e-novative.de (который не очень сложен) в Typo3. Если впечатление окажется хорошим, то мы бы заказали у Вас перевод в Typo3 и ...