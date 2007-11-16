Каталог под ключ.

$500
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки106 просмотров
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Здравствуйте,нужен каталог под ключ.Чтоб все было красиво и полностью функциональный каталог.

16 лет назад
ad1das
Рустам 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$160
Мстительный, не справедливый человек. Сначало всё шло хорошо, всё сдавали, что не нравилось - переделали! Заказчик всё принял, всё утвердил. Затем обменялись отзывами. Вели разговоры, на разные тематики, НО заказчику чем - то я не понравился и тем самым изменив отзыв на отрицательный. Между тем, заказчик нарушил ст 129 пункт 2 "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев." и статья 130 УК РФ "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными" Извините, заказ был одобрен, принят, какие вообще могут претензии быть. Я не собираюсь его унижать или писать негативное, не хочу унижаться. Всем, Всем, НЕ ЗА ЧТО НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!
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