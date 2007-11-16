Региональный сайт о сексе и жизни

Надо сделать региональный (областной) сайт, посвещённый сексу и всему что с ним связано.

Дизайн и программирование.

Реализация должна быть на PHP5 + MySQL (таблицы MyISAM).

Что будет на сайте? Основные разделы:

1. Статьи.

Здесь будут публиковаться статьи на различные сопутствующие темы: медицина (предохранение,

гинекология), отношения, флирт, эротические рассказы, советы, законодательство и секс, и т.д.

2. Заведения городов области.

Здесь будет информация о различных заведениях: лечебных центрах, центрах планирования семьи,

ночных клубах, ресторанах, кофейнях, sex-shop-ах, парках, и т.д.

3. Романтические знакомства.

Здесь контент - просто партнёрка от LovePlanet

4. Интим-услуги.

Здесь два подраздела: предложение и спрос. С небольшими, простыми анкетами в обоих подразделах.

5. Форум.

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Теперь немного подробнее.

1. Статьи.

1.1 Статьи группируются по темам. Каждая статья принадлежит какой-то одной теме.

Примеры тем: "Медицинские новости", "Порнография и закон", "Материнство".

1.2 Создание, редактирование, удаление ТЕМ, а также создание, редактирование и удаление

статей производится только администратором в "админке".

1.3 Зарегистрированные пользователи могут оставлять произвольное количество комментариев

к любой статье. Незарегистрированные пользователи могут только просматривать статьи

и комментарии к ним. Редактировать комментарии пользователи не могут.

1.4 Комментарии к статьям идут простым списком в прямом хронологическом порядке.

1.5 Список статей представляется по умолчанию без разделения на темы, списком в

обратном хронологическом порядке (первые статьи в списке - самые новые).

1.6 В разделе есть список тем. Кликнув по какой-то теме, пользователи получают список

статей этой темы. (Тот-же самый список, что в предыдущем пункте, только с определённой

выбранной темой)

1.7 URL в разделе "Статьи" имеет "человеческий вид", т.е. например:

1. полный список статей: /articles/

2. список статей темы "медицинские новости": /articles/medical_news/

3. статья "об абортах" в теме "медицинские новости": /articles/medical_news/about_aborts/

1.8 У статей есть простой счётчик просмотров. При хите страницы какой-то конкретной статьи:

1. смотрим, есть-ли кука, показывающая, что просмотр этой статьи уже был.

2. если есть, ничего не делаем со счётчиком

3. если куки нет, то увеличиваем значение счётчика и ставим куку, сигнализирующую о просмотре,

например на 30 минут.

Количество просмотров показывается на странице статьи, а также - в админке.

1.9 Комментарии пользователей к статьям можно редактировать и удалять из "админки".

1.10 Статьям в "админке" можно ставить признак, показывающий, что ссылку на статью можно помещать

на главной странице (можно признак хранить например в поле "is_favorite")

2. Заведения городов области.

2.1 Заведения имеют следующие атрибуты:

1. город, в котором расположены

2. тип заведения (например кинотеатр, медицинский центр, казино)

3. название

4. расположение

5. описание

2.2 Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии о заведениях, аналогично

тому, как это организовано в разделе "Статьи"

2.3 Из "админки" можно добавлять, редактировать, удалять типы заведений и записи о заведениях.

2.4 Из админки можно редактировать, удалять комментарии пользователей о заведениях.

3. Знакомства.

Здесь Вам делать ничего не нужно. Просто при дизайне и вёрстке надо предусмотреть

соответствующий пункт в главном меню, ведущий на домен третьего уровня.

4. Интим-услуги.

По видимому это самый большой для программирования раздел.

4.1 Зарегистрированные пользователи (и парни и девушки) могут создать 2 вида анкет:

1. Предложение (предоставляют интим-услуги за деньги)

2. Спрос (хотят воспользоваться интим-услугами, заплатив за это)

4.2 Анкеты - максимально простые: город, пол, возраст, вес, размеры, услуги, условия,

короткое описание (рекламка), контактные данные (телефон, email).

4.3 Зарегистрированный пользователь может загрузить фотографии, которые будут показываться

при показе его анкет.

4.4 Анкеты - премодерируемые. Они становятся видны на сайте, только после того, как

в "админке" для анкеты будет поставлен флажок "проверена".

4.5 Зарегистрированные пользователи могут менять данные своих анкет. При любом

изменении анкета становится не видна на сайте. Чтобы она стала видна,

в"админке" должен быть снова поставлен флажок "проверена".

4.6 Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к анкетам.

4.7 Комментарии к анкете видны при просмотре этой анкеты, причём видны и незарегистрированным

пользователям.

4.8 Из "админки" можно редактировать и удалять комментарии к анкетам.

5. Форум.

Нужно сделать какой-нибудь простой форум, без "наворотов" типа кучи смайликов. Наверное лучше

вообще без смайликов. Можно взять и готовый, но полностью бесплатный, т.е. чтобы не было даже платы

в виде обязательных ссылок (как у phpBB)

5.1 Пользователи форума - те-же самые пользователи, что и на остальной части сайта. Т.е. не надо делать

форум обособленной частью сайта.

5.2 Структура форума: группы тем -> темы -> сообщения в темах

5.3 Оставлять сообщения в форумах могут только зарегистрированные пользователи.

5.4 Есть подписка на новые сообщения в темах.

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При первом заходе на сайт, посетитель попадает на входную страницу, где

будет предупреждение о том, что сайт содержит материалы сексуального характера,

что "Вам должно быть не менее 18 лет", ... Две кнопки или ссылки: "покинуть сайт"

и "вход". При нажатии на "вход" пользователю ставится кука на какое-то время, сигнализирующая,

что при последующих заходах входная страница не будет отображаться, и пользователь попадает на

запрашиваемую страницу. Чтобы поисковики нормально индексировали сайт, думаю, надо анализировать

user-agent, и если по нему не видно, что это какой-то из известных браузеров, то выдаём

контент без таких запросов. Тут можно пообсуждать, как лучше сделать.

На главной странице должно быть:

1. Рандомный список нескольких ссылок на статьи, имеющие признак "is_favorite" (см. п. 1.10)

2. Список нескольких ссылок на последние обсуждения статей.

3. Список нескольких ссылок на последние сообщения в форумах.

4. Возможно: краткие описания некоторых заведений города. Возможно со ссылками на последние

обсуждения этих заведений

5. Место, куда можно будет вставить рекламный блок от партнёрки (знакомства)

На каждой странице, кроме входной (где предупреждение о сексуальном характере материала),

должно быть:

1. Главное меню

2. Места для рекламных баннеров

3. Ссылки: "о проекте", "правила", "заявление о конфиденциальности"

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Дополнительно:

1. Время выполнения не ограничено. Делайте сколько понадобиться. Главное - качество.

2. Модуль rewrite включен.

3. Код желательно оформлять по стандартам PEAR. Мне его ещё сопровождать надо.

4. При успешной совместной работе возможно в дальнейшем долговременное сотрудничество.

5. Все вопросы - обсуждаемы. Например если Вы считаете, что что-то лучше сделать

не так, как я описал - пишите, обсудим. В данном вопросе я придерживаюсь мнения

А. Лебедева: "Заказчик всегда неправ". Например в дизайне и в SEO, я - полный неуч :-)

6. Старайтесь всё делать максимально общно. Например, если я решил поменять количество

сообщений на странице или пароль к базе данных, то исправляться код должен

только в одном месте.

7. Мета-теги keywords, descript должны различаться для разных страниц.

8. Работа будет выполняться по этапам. Результатом первого этапа должен быть sql-файл

с первым вариантом структуры всей базы данных, с описанием полей. Чтобы было понятно,

пример:

*****

create database DBNAME character set 'cp1251'

collate 'cp1251_general_ci';

set character set cp1251;

use DBNAME;

/***************************************

Справочник товаров

***************************************/

create table tovars (

tovar_id int unsigned not null auto_increment primary key,

tovar_type_id int unsigned not null default 0, /*идентификатор категории (вида) товара*/

tovar_name varchar(64) not null default '', /*название */

descript text /*описание товара */

);

*****

Ещё раз обозначу приоритеты. Меня интересует:

1. Структура БД

2. Дизайн

3. Легко читаемый и модифицируемый код.

Жду предложений по стоимости и очень примерным срокам.