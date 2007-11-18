Сайт, читающий почту!

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Возникла НЕОБЫЧНАЯ, но интересная идея создания сайта, который сможет "читать" почту из заранее определённых почтовых ящиков и создавать из писем в ящике - страницы сайта. Должен быть предусмотрен фильтр, который по контексту письма, будет смотреть, в каком из разделов сайта, стоит создать страницу!!! Т.е. фильтр, который при наличии определённоной группы или одного слова, будет создавать страницу сайта в том или ином разделе!!!
При этом, на странице должно отображаться: текст письма, с минимальным форматированием, рисунки из письма и адрес, с которого пришло это письмо! А вложенные файлы, должны либо сразу удаляться, либо потом будут удаляться вручную!
Сайт должен использовать CRON, т.е. работать в автоматическом или полу-автоматическом режиме.
По структуре сайта - никаких изысков нет. Несколько разделов, в которых будут помещаться страницы.
Ну...может быть, простенькая админка для редактирования или удаления страниц сайта и тому подобное.
Условия: все письма будут разными. У них не будет какого-либо, заранее определённого форматирования!!!
Т.е. самые обычные письма.
Хотелось бы узнать, смогут ли уважаемые профессионалы сделать такой проект?
Каковы приблизительные расценки на такой проект?
Каковы приблизительные сроки выполнения?
Каковы технические требования к хостингу для данного проекта?
Более детально можно пообщаться в Аське : два64-три07-96ноль с 10 до 18.
P.S. Прошу высказываться по теме. Не пишите в предложениях только свои координаты, восхваляющие Вас! Не пишите просто: "Сделаю" и Ваши координаты! Сделайте Ваши посты содержательными, а не СПАММЕРСКИМИ!!!
Жду Ваших ответов.
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