Нужен справочник каталог предприятий

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

нужен справочник каталог предприятий под ключ.Чтоб все было красиво и полностью функциональный каталог.

Дизайн сайта, векторная графика, разработка логотипа, фирменный стиль.

компания регистрируется, заливает вручную.

– главная

– компании с инфой, логотипом и небольшой панелью управления...

– услуги этих компаний по категориям

– cms для всего этого

– управление рекламой

– системы оплаты

– поиск

пишите письмо на ящик 00972(собака)mail.ru, вышлем более подробную задачу, можете указать свой номер телефона, мы Вам перезвоним

16 лет назад
Frankfurt
Гость 
NaN летГермания
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайтов

    $300

    Заказ 1. Туристический сайт. Тематика арабские страны. Язык сайта греческий. Использование php &amp; flash. Макет в photoshop имеется. Бюджет 500 дол. сущ сайт www.exotour.gr Заказ 2 Туристический сайт по Греции. Язык сайта русский ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Локализация небольшого интернет-магазина

    $500

    http://www. Перевод не требуется. Главная задача - перенос всего функционала и англоязычного контента на Вашу CMS и последующий запуск сайта на нашем хостинге. Функции оплаты кредитной картой и электронными деньгами реализовывать не нужно. - В нашей ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт-визитка для начинающего артиста

    $1000

    Ребят скажу сразу, те кто любят не работая потянуть время, лучше не беспокойте! Так же люди с непомерным апетитом и завышенной самооценкой скорее всего пролетят сразу! Мы понимаем суть процесса и знаем что сколько стоит, поэтому ребята, ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание небольшого сайта-портфолио

    нужно сделать сайт-портфолио. функционально и он должен быть пожож на typecuts.com минимум дизайна , ничего лишнего. шаблоны есть. Сайт должен быть с CMS. должен иметь. двухуровневое меню с возможностью добавления новых пунктов. заливка фоток без ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администрирование сайта

    $150

    Предусматривает продолжительное сотрудничество. Основные задачи: на первом этапе, придать высоко эстетический вид, поправить размеры и качество фото, шрифта, размеры разделов и т.д. В случае непреодолимых сложностей дать рекомендации. Размещение баннеров. Создание баннеров (оплата отдельно). Наполнение ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Региональный сайт о сексе и жизни

    Надо сделать региональный (областной) сайт, посвещённый сексу и всему что с ним связано. Дизайн и программирование. Реализация должна быть на PHP5 + MySQL (таблицы MyISAM). Что будет на сайте? Основные разделы: 1. Статьи. Здесь будут публиковаться статьи на различные сопутствующие ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт + Каталог + Интернет магазин

    $150

    Необходим сайт+интернет магазин+каталог товаров. Сайт: необходима простая в использовании CMS По функциям: 1)Новости 2)Акции И еще несколько разделов - простое заполнение текстом Каталог товаров: Товаров не много, работа с каталогом. Интернет магазин - витрина товаров и каталог товаров Пользователь без авторизации и регистрации заказывает ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создать представительский сайт

    Представительский сайт для ЧП, которое занимается торгово-посреднической деятельностью ( на подобии http://www.w717.com/). На сайте должна быть доска объявлений, каталог. Дизайн должен быть предельно простым. Подробности обсудим при переписке, о бюджете тоже договоримся. Интересует работа, которая ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт сети рыболовных баз

    $5000

    Требуется создать сайт, включающий в себя описание баз, маршрутов, фотогалерею, раздел новостей, форум, раздел контактов со схемой проезда, каталог предоставляемых услуг с ценами и возможностью добавления в корзину, форму для заказа туров и т. д. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад