Microholo - цифровая безлинзовая микроскопия

$100
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планируется создание информационного сайта для научного коллектива. Тематика - цифровая микроскопия ( физика, оптика).

Требуется:

1. Установить и настроить на хостинге любую CMS ( Drupal , Mambo , Joomla! ... )

2. Написать или найти и доработать бесплатный шаблон. Выводов 2 - основной и результат поиска.

Обязательно нужен блок с произвольным числом превью картинок. ( прилагается поясняющая схема ) Детали и финансирование обсуждаются по мере заинтереснованности.

16 лет назад
whitesail
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайтов

    $300

    Заказ 1. Туристический сайт. Тематика арабские страны. Язык сайта греческий. Использование php &amp; flash. Макет в photoshop имеется. Бюджет 500 дол. сущ сайт www.exotour.gr Заказ 2 Туристический сайт по Греции. Язык сайта русский ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Локализация небольшого интернет-магазина

    $500

    http://www. Перевод не требуется. Главная задача - перенос всего функционала и англоязычного контента на Вашу CMS и последующий запуск сайта на нашем хостинге. Функции оплаты кредитной картой и электронными деньгами реализовывать не нужно. - В нашей ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт, читающий почту!

    Возникла НЕОБЫЧНАЯ, но интересная идея создания сайта, который сможет "читать" почту из заранее определённых почтовых ящиков и создавать из писем в ящике - страницы сайта. Должен быть предусмотрен фильтр, который по контексту письма, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт автозапчастей

    $500

    Стоимость: 500$ Срок: 7 дней Нужно разработать дизайн для компании, продающей запчасти к внедорожникам. В первую очередь Toyota LandCruiser. То есть этот автомобиль на логотипе. 5-6 страниц + форма заказа. Дизайн необходимо нарисовать в течении 2х дней! Сайт необходимо будет наложить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен справочник каталог предприятий

    $2500

    Здравствуйте, нужен справочник каталог предприятий под ключ.Чтоб все было красиво и полностью функциональный каталог. Дизайн сайта, векторная графика, разработка логотипа, фирменный стиль. компания регистрируется, заливает вручную. – главная – компании с инфой, логотипом и небольшой панелью управления... ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка для начинающего артиста

    $1000

    Ребят скажу сразу, те кто любят не работая потянуть время, лучше не беспокойте! Так же люди с непомерным апетитом и завышенной самооценкой скорее всего пролетят сразу! Мы понимаем суть процесса и знаем что сколько стоит, поэтому ребята, ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание небольшого сайта-портфолио

    нужно сделать сайт-портфолио. функционально и он должен быть пожож на typecuts.com минимум дизайна , ничего лишнего. шаблоны есть. Сайт должен быть с CMS. должен иметь. двухуровневое меню с возможностью добавления новых пунктов. заливка фоток без ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администрирование сайта

    $150

    Предусматривает продолжительное сотрудничество. Основные задачи: на первом этапе, придать высоко эстетический вид, поправить размеры и качество фото, шрифта, размеры разделов и т.д. В случае непреодолимых сложностей дать рекомендации. Размещение баннеров. Создание баннеров (оплата отдельно). Наполнение ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Региональный сайт о сексе и жизни

    Надо сделать региональный (областной) сайт, посвещённый сексу и всему что с ним связано. Дизайн и программирование. Реализация должна быть на PHP5 + MySQL (таблицы MyISAM). Что будет на сайте? Основные разделы: 1. Статьи. Здесь будут публиковаться статьи на различные сопутствующие ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад