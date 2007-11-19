Доработка сайта (DLE+IPB)

Необходимо доработать сайт автомобильного клуба, который находится по адресу: http://lexus-club.org.ua/

Функционал сайта должен быть похожим к http://club-lexus.ru, но если реализация будет лучше - это несомненный плюс )

На данный момент для форума используется IPB, а для статических страниц цмс - DLE.

В процессе доработки не обязательно использовать DLE. Если вы считаете, что Ваша цмс лучшебольше подходит для реализации этих целей - я только за.

Мне важен конечный результат и удобство пользование в будущем, а не название продукта. Если нет - тогда дорабатываем DLE Использование IPB для форума - обязательно.

Основные задачи, которые нужно сделать на сайте:

а) Сделать оптимизацию базы данных для увеличения скорости загрузки сайта (объединение базы и таблиц форума с цмс)

б) Объеденить поиск по сайту и форуму в одно целое

в) Доработать регистрациювосстановление пароля цмс с форумом.

Все нюансы и окончательные детали будут оговариваться индивидуально.

По всем вопросам и предложениям просьба писать в ПС.