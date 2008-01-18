Адаптация шаблона для Joomla

$300
Сайты «под ключ»Завершен18 заявок229 просмотров
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Нужен сайт с дизайном и функционалом, указанным в ТЗ. Предположительно на движке Joomla. Могу рассмотреть предложения по реализации на других движках (бесплатных), если Joomla не совсем подходит, или если функционал сохранится. Т.к. фотошопного дизайна не имеется, то к дизайну требований не выдвигаю, приветствуется инициатива. Оплата через СБС, проценты пополам, либо без предоплаты. Невысокий бюджет готов компенсировать сроками реализации. Проект повторяется в связи с недобросовесностью первого исполнителя, и отказов в связи с занятостью других фрилансеров.

Joomla
16 лет назад
sergsap
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
web-lancer
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$300
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик: точно знает что хочет, нет проблем с оплатой, адекватен, приятный в общении человек, старается участвовать в разработке, заботиться о своей репутации. Все очень понравилось, побольше бы таких парней.
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