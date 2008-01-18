Адаптация шаблона для Joomla

Нужен сайт с дизайном и функционалом, указанным в ТЗ. Предположительно на движке Joomla. Могу рассмотреть предложения по реализации на других движках (бесплатных), если Joomla не совсем подходит, или если функционал сохранится. Т.к. фотошопного дизайна не имеется, то к дизайну требований не выдвигаю, приветствуется инициатива. Оплата через СБС, проценты пополам, либо без предоплаты. Невысокий бюджет готов компенсировать сроками реализации. Проект повторяется в связи с недобросовесностью первого исполнителя, и отказов в связи с занятостью других фрилансеров.