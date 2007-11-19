Сайт міста Яремче

$1800
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка531 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Є готовий проект сайту, з докладним ТЗ, прототипами та дизайн-макетом головної сторінки.

Необхідно розробити дизайн-макет решти сторінок, зверстати шаблони (DIV+CSS, відповідність стандартам), забезпечити інтеграцію з однією з open-source CMS (Drupal, Joomla, ModX CMS, або обгрунтуйте вибір іншої), розробити функціонал, який передбачений ТЗ і якого немає в CMS. Детальні вимоги - в ТЗ.

Кандидатів прошу вказати:

* Бажаний гонорар

* Зобов'язання по термінах виконання (по кожному етапу)

* Технічні рішення (на основі якої CMS пропонується зробити сайт та інші технічні коментарі)

* Додаткові умови (порядок оплати та інше)

* В профілі я сподіваюсь побачити достойне портфоліо. Рекомендації від клієнтів будуть плюсом.

Ви можете побачити всі проектні документи по сайту в архівному файлі.

* tz.pdf — Технічне завдання

* Прототипи сторінок – папка з прототипами основних сторінок сайту Яремче (html-файли)

* e-mail_templates.doc – шаблони e-mail повідомлень

* system_notifications.doc – системні повідомлення сайту

Додаток №2

* design.png — дизайн-макет головної сторінки

PSD-файл буде надіслано розробнику

16 лет назад
w_blake
Украина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт курьерской службы

    Нобходимо нарисовать сайт для курьерской службы, сайт стандартный, только необходима обязательно страница отслеживания доставок и страница, с которой можео отправить заказ в электронном виде. Лучше писать в icq: 258414439.

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Порталы и сайты

    Нужен порталы на подобие ниже перечисленных с контентом и с дополнениями, на основе известных бесплатных многосайтовый CMS. Просьба писать подробно и расценками(разумными). Очень Важны сроки цены. Дизайн 2-3 вариантах и теми же контентами необходимо. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта (DLE+IPB)

    Необходимо доработать сайт автомобильного клуба, который находится по адресу: http://lexus-club.org.ua/ Функционал сайта должен быть похожим к http://club-lexus.ru, но если реализация будет лучше - это несомненный плюс ) На данный момент для форума используется IPB, а для статических ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание CMS ки по предложенному функционалу

    $2500

    Написать ТЗ Написать CMS ку по предложенному функционалу с 0 или доработать ту, с которой работаете. На ее базе создать сайт. Без предоплаты, через СБС Требуется разработчик желательно со своей CMS кой, имеющий опыт в реализации сложных решений. Предлагая, ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Microholo - цифровая безлинзовая микроскопия

    $100

    Планируется создание информационного сайта для научного коллектива. Тематика - цифровая микроскопия ( физика, оптика). Требуется: 1. Установить и настроить на хостинге любую CMS ( Drupal , Mambo , Joomla! ... ) 2. Написать или найти и доработать ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт, читающий почту!

    Возникла НЕОБЫЧНАЯ, но интересная идея создания сайта, который сможет "читать" почту из заранее определённых почтовых ящиков и создавать из писем в ящике - страницы сайта. Должен быть предусмотрен фильтр, который по контексту письма, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт автозапчастей

    $500

    Стоимость: 500$ Срок: 7 дней Нужно разработать дизайн для компании, продающей запчасти к внедорожникам. В первую очередь Toyota LandCruiser. То есть этот автомобиль на логотипе. 5-6 страниц + форма заказа. Дизайн необходимо нарисовать в течении 2х дней! Сайт необходимо будет наложить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен справочник каталог предприятий

    $2500

    Здравствуйте, нужен справочник каталог предприятий под ключ.Чтоб все было красиво и полностью функциональный каталог. Дизайн сайта, векторная графика, разработка логотипа, фирменный стиль. компания регистрируется, заливает вручную. – главная – компании с инфой, логотипом и небольшой панелью управления... ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка для начинающего артиста

    $1000

    Ребят скажу сразу, те кто любят не работая потянуть время, лучше не беспокойте! Так же люди с непомерным апетитом и завышенной самооценкой скорее всего пролетят сразу! Мы понимаем суть процесса и знаем что сколько стоит, поэтому ребята, ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад