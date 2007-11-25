Финансовый сайт

Задачи:

1. Переделать/доделать/откорректировать общий дизайн сайта (шапка и меню) в фотошопе. Дизайн должен быть разрезан на элементы, которые мы портируем как шаблон для DNN.

2. Создать 4-5 контейнеров, в который будет помещаться наш контент. Контейнер - например, часть дизайна, квадрат с тонкой рамкой.

3. Создать стили в общем стиле, которые будут использоваться в контенте. Элементы - гриды, текст, кнопки.

Отдельно и на сл. шаге.

4. Создание 20-30 картинок для наполнения сайта (размеры 48x48). Возможна покупка существующих с платных сайтов, но тогда нужно привести к цветовой гамме сайта.

5. Создание 5-9 картинок типа баннера для наполнения сайта. Обычно коллаж с разных картинок.

Будем рады найти исполнителя на этот проект и последующее сопровождение. За доп. информацией и скриншотами обращаться в приват.