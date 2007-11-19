Нобходимо нарисовать сайт для курьерской службы, сайт стандартный, только необходима обязательно страница отслеживания доставок и страница, с которой можео отправить заказ в электронном виде. Лучше писать в icq: 258414439.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать музыкальный портал на собственном движке с админкой не на базе готовых CMS
аналогичный: www.purevolume.com
ТЗ будет позднее.
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