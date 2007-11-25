2 Веб-сайта на основе WordPress

Задачи: 1. Переделать/доделать/откорректировать общий дизайн сайта (шапка и меню) в фотошопе. Дизайн должен быть разрезан на элементы, которые мы портируем как шаблон для DNN. 2. Создать 4-5 контейнеров, в который будет помещаться наш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо производство 2 веб-сайтов под ключ на основе WordPress:
1-й) Настройка движка (wordpress) + дизайн шаблона + + захват и вставка rss-потоков с другого сайта + музыкальный плеер (флеш)
2-й) Настройка движка (wordpress) + дизайн шаблона + захват и вставка rss-потоков с другого сайта + музыкальный плеер (флеш)
Оба проекта практически идентичны.
Проекты достаточно серьезные (серьезный заказчик) и достаточно срочные.
Нужны ДЕЛЬНЫЕ предложения и разумные тарифы.
Подробности при личной переписке.
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