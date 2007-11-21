Скрипт для Сайта Знакомств

$500
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок239 просмотров
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Срочно Требуется создание сайта знакомств по типу сайтов системы мамбы (love.mail.ru) , с возможностью видеть с кем общаешься, многокомнатный чат, оплата сервисов посредством SMS сообщений.

Основное описание ТЗ на сайтах

http://ru.datingpro.com/dating/ +

http://love.mail.ru

Дизайн полностью готов в слоях Фотошопа

ICQ = 76-640-229

Пишите ответы на [email protected]

16 лет назад
loveproject
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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