Скрипт для Сайта Знакомств

Задачи: 1. Переделать/доделать/откорректировать общий дизайн сайта (шапка и меню) в фотошопе. Дизайн должен быть разрезан на элементы, которые мы портируем как шаблон для DNN. 2. Создать 4-5 контейнеров, в который будет помещаться наш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно Требуется создание сайта знакомств по типу сайтов системы мамбы (love.mail.ru) , с возможностью видеть с кем общаешься, многокомнатный чат, оплата сервисов посредством SMS сообщений.
Основное описание ТЗ на сайтах
http://ru.datingpro.com/dating/ +
Дизайн полностью готов в слоях Фотошопа
ICQ = 76-640-229
Пишите ответы на [email protected]
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