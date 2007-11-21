Скрипт для Сайта Знакомств

Нужен сайт с дизайном и функционалом, указанным в ТЗ. Предположительно на движке Joomla. Могу рассмотреть предложения по реализации на других движках (бесплатных), если Joomla не совсем подходит, или если функционал сохранится. Т.к. фотошопного дизайна не ...