Создание сайта "под ключ" Дипломы курсовые

Создание и продвижение сайта "под ключ" Дисеры, дипломы курсоваые, контрольные.

ОПЛАТА В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ВАМИ УСЛОВИЯ

Примерное ТЗ: Сайт должен в автоматическом режиме принимать заказы на основные виды работ с использованием автоматических систем оплаты без нал банковский, основные титулы, и СМС Билинг(желательно Русский билинг или близкий по ценам сервис) и автоматически рассылать заказы удаленным исполнителем, после исполнения автопересылка выполненной работы заказчику. НУЖНА БАЗА выполненных работ База должна учитывать несколько вариантов одного и того же заказа и ЖЕЛАТЕЛЬНО "прикрутить" возможность проверки на системе "АНТИПЛАГИАТ" дубликатов вариантов и всех исполненных работ.

ПОДРОБНОЕ ТЗ ПОСЛЕ ОТБОРА КАНДИДАТОВ И ДОГОВОРЕННОСТИ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.

Заявки можно направлять на [email protected] или через сервис проекта