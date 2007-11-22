Социальная сеть отзывов о местах досуга

Задачи: 1. Переделать/доделать/откорректировать общий дизайн сайта (шапка и меню) в фотошопе. Дизайн должен быть разрезан на элементы, которые мы портируем как шаблон для DNN. 2. Создать 4-5 контейнеров, в который будет помещаться наш ...