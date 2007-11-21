Создание нескольких сайтов под ключ

$330
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок309 просмотров
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На первом этапе требуется создание трёх простых сайтов по юридической тематике с интеграцией в некую простенькую CMS для удобного редактирования. Основные разделы - о компании, услуги и форма для отправки запроса на е-мэил. Собственно уровень дизайна должен быть не сателлитный, а выше среднего. Озвученный бюджет на 3 сайта. "Совок" приниматься не будет. Если вы находитесь в Москве или ближайшем подмодсковье возможна личная встреча и подписание трудового соглашения. Если смотреть на перспективу - всего нужно 12 сайтов.

16 лет назад
vasyOK
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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