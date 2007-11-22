Создание сайта "Разработка дизайна"

$500
Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок279 просмотров
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Задача сайта - информация о продукте, привлечение потенциальных пкупателей, развитие интереса к теме индвидуальной защиты информации. Должна быть легкая навигация, структура не сложная, визуальный язык подачи материала -соответствующий задаче сайта.

ТЗ - по запросу.

16 лет назад
umarin
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$400
7 дней
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