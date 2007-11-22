Сделать сайт – аналог stylemob.com с изменениями в функциональности

$3000
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок387 просмотров
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Для реализации проекта требуется –

Команда разработчиков или веб-студия .-----------------------------------------------

Нужен полный цикл – постановка задачи, проектирование системы, программирование и тестирование. Если в команде есть толковый дизайнер – рассматривается.

Обязателен опыт разработки с использованием AJAX и опыт разработки систем под большую нагрузку!

Задача: сделать сайт – аналог stylemob.com с изменениями в функциональности.

присылайте информацию –

– О себе – состав команды, территориальная расположенность, какие проекты сделали ВМЕСТЕ.

– Ссылки на ПОДОБНОГО уровня проекты с использованием AJAX.

– Сроки и стоимость.

– Предложение по движку/технологии на котором будет реализован проект.

Подробности задачи – при общении.

16 лет назад
Kurov
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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