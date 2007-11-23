Сайт строительной компании

Необходимо разработать дизайн, а также сверстать и установить его на cms Битрикс.

Тематика сайта - ремонт квартир и загородных домов.

Предлагайте свои цены и сроки, по каждому из этапов разработки.

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С ДИЗАЙНОМ определился, теперь верстка под Битрикс.

Предлагаем.