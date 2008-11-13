Очередной проект по локализации

$500
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки246 просмотров
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Необходимо локализовать сайт http://www.

Внимание! В полном объеме сайт имеет только испанский контент

Наш сайт будет только на русском.

Что требуется:

- Перенос дизайна Вашу CMS. Копируется весь функционал.

- Замена испанского контента на русский (перевод уже есть).

- В нашей версии будет дополнительная стр. Прайс-лист. Прайс будет в двух валютах – в рублях и EUR. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно).

- В нашей версии все товары будут иметь цену в двух валютах – в рублях и EUR.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

- Запуск готового проекта на нашем хостинге (masterhost).

Пожалуйста, сообщайте сроки и стоимость. Обязательно ссылки на реализованные Вами проекты и описание возможностей вашей CMS.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$400
14 дней
Очень оперативно и качественно.
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