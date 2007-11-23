"Собакомания" - интернет магазин

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Мой новый проект - сайт "Собакомания".

Сайт должен быть сделан в стиле «нарисовано ч/б карандашом», но какие-то картинки или надписи сделаны в стиле «нарисовано цветным карандашом, как на картинке» (см. вложенный файл «сканирование» упор должен быть сделан на то, что это сайт авторских работ и посвящен «СОБАКОМАНАМ», т.е. людям, которые влюблены в собак!..

+ Дизайн должен быть нарисован углём (как на рисунке "уголек"). Графика на усмотрение разработчика, но чтобы была в тему! Что-то из дизайна и стиля можно взять с сайта http://www.modigliani-shop.ru/tovar.php?id=285

+ Сайт должен быть сделан с системой администрирования, так чтобы можно было без проблемм менять/добавлять текст у каждого раздела.

+ Что касается самого интернет-магазина, то нужно:

1. Накопительная система баллов для зарегистрированных пользователей. Использование баллов для оплаты в магазине

2. Скидка на определенный товар при покупке 2-х и более единиц одного товара

3. При выделении кнопки использовать Flesh (т.е. либо дополнительно окно, либо меняет свой вид, допустим, на косточку)

4. Корзина запоминается пользователем и возможность распечатать

5. Информирование зарегистрированных пользователей о новинках в магазине

6. Возможность отправки электронной открытки

Это НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, это можно реализовать через сервис ecommtools.com или через систему http://www.z-payment.ru и использованию собственных скриптов.

Жду Ваших предложений.