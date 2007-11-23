Создать сайт

Необходимо разработать дизайн, а также сверстать и установить его на cms Битрикс. Тематика сайта - ремонт квартир и загородных домов. Предлагайте свои цены и сроки, по каждому из этапов разработки. --------------------------------------------------------------------------------------------------- С ДИЗАЙНОМ определился, теперь верстка под Битрикс. Предлагаем.