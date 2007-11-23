Продвинутая система по продаже машин

Система аналог http://www.lacentrale.fr/

Если предлагаете платформу, четкое описание и ссылка на пример.

Концепция и графика задана и не подлежит изменениям, придется натягивать.

Оплата обьявлений в системе будет по CB и paypal

При постулировании указывайте время на разработку, время на доработку, вашу цену, ссылку на сделанные вами похожие разарботки.

php, mySQL

Не для новичков, полный контроль на всех этапах по интранету.