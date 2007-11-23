Создание автоматического обменного пункта валют

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок555 просмотров
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Необходимо создать сайт автоматического обменного пункта электронных валют с возможностью автоматического и ручного режима. Добавление любых электронных валют. Нужен хороший функционал с возможностью резерва валюты, партнеркой, скидками постоянным меняльщикам.

16 лет назад
kostam
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
itica
30 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1500
10 дней
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