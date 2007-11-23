Создание автоматического обменного пункта валют

Необходим туристический сайт под ключ с дальнейшей поддержкой и продвижением. дизайн + система управления. Срок две недели. Необходим опыт работы по данному направлению и ссылки на выполненные проекты. Все предложения в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт автоматического обменного пункта электронных валют с возможностью автоматического и ручного режима. Добавление любых электронных валют. Нужен хороший функционал с возможностью резерва валюты, партнеркой, скидками постоянным меняльщикам.
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