Разработка сайта платежной системы

Необходим туристический сайт под ключ с дальнейшей поддержкой и продвижением. дизайн + система управления. Срок две недели. Необходим опыт работы по данному направлению и ссылки на выполненные проекты. Все предложения в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная особенность возможность оплаты со счета в этой системе покупок через webmoney без открытия счета в webmoney.
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