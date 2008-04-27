Нужен сайт-каталог организаций/частных лиц.

$350
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото).

Преподаватели/организации должны иметь возможность при добавлении своего профиля выбирать своё географическое расположение (страна, город) из dropdown-box'а, с тем, чтобы изучающие английский могли точно так же найти преподавателя/организацию в своей стране и городе.

Необходима возможность оплаты по кред. карте, WebMoney, YandexMoney, PayPal.

Таким образом, чтобы добавить свою информацию в каталог, преподаватель/организация должны будут оплатить членство (1 месяц). Для простых пользователей, которые хотят найти преподавателя в своём городе, всё бесплатно. Простые пользователи должны иметь возможность оставлять комментарии к любой статье в каталоге.

За основу можно взять вот этот скрипт (http://ajax.zervaas.com.au/examples/CountryRegionCityJax/) или что-то похожее.

ICQ для связи: 257-102-224

16 лет назад
zakharevsky
Andrew Zakharevsky 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexWeb
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$350
20 дней
Массивный проект, серьёзная работа, CMS практически написана с нуля. Александр блестяще справлялся с поставленными задачами и оперативно реагировал на вносимые мной предложения. Обязательно буду сотрудничать и дальше, спасибо, Саша!
Андрей отличный заказчик. Рад сотрудничеству, все бы заказчики были такими! Продолжаем сотрудничество.
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