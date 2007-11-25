Модерируемый каталог бесплатных объявлений

Требуется разработка ТЗ на сайт (проектирование БД, написание ТЗ и согласование с заказчиком),разработка интерфейсов администрирования, последующая реализация (можно в команде), РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САЙТА.

Технические требования к сайту - highload, работа с кэшем страниц, Smarty + MySQL, читаемые ссылки, мультиязычность, оптимизированная структура.

Помимо собственно модерируемого каталога потребуется контентная часть - статьи на определенную тематику, публичная база по компаниям, форум, рейтинг, новостная лента, статистика. Проект задумывается как портал по определенной тематике.

Более подробно изложу после знакомства с Вашими работами.