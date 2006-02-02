Для администрирования VPS- сервера компании и обслуживания сайтов требуется админ, знакомый с Plesk, QMail, SpamAssassin, DNS и прочая. ТРебуется произвести оптимизацию уже существующего хозяйства (почта, сайты), после чего нужно будет произвести миграцию еще нескольких сайтов ...
- Хостинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется пропарсить каталог http://shop.estet.ru и положить все данные в конечную БД (формат shop-script) , плюс картинкиНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется разработка ТЗ на сайт (проектирование БД, написание ТЗ и согласование с заказчиком),разработка интерфейсов администрирования, последующая реализация (можно в команде), РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САЙТА. Технические требования к сайту - highload, работа с кэшем страниц, Smarty + MySQL, ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
требуется пишущий человек, знакомый с тематикой наручных часов. Опыт работы журналистом или написания статей на часовую тематику приветствуется. Размер оклада зависит исключительно от Ваших личных качеств (опыт, умение писать, знакомство с темой), поэтому просто ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
для сайта www.smirs.com требуется сделать новогоднее оформление шапки - наложить какие-нибудь слои с морозными узорами, снегом, еловыми лапками и т.д., чтобы выглядело по новогоднему. Предпочтение будет отдано тому, кто не поленится сделать небольшой эскиз.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек для вывода часового интернет магазина в первую пятерку соответствующих веток каталога Яндекса (сайт в каталоге присутствует). В обязательном порядке указывайте стоимость своих услуг и опыт работы с данным каталогом (ну и за счет чего ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек для вывода часового интернет магазина в первую пятерку соответствующих веток Rambler Top100. В обязательном порядке указывайте, пожалуйста, стоимость своих услуг, описание опыта работы по теме тоже приветствуется (как и описание того, за счет ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется на постоянную поддержку и доработку магазина опытный PHP программист, хорошо знакомый с shop-script и OSCommerce, знающий CSS, JavaScript, умеющий работать с AJAX и JS_HTTP_REQUEST. Работы много, так что требуется полная занятость, возможна оплата интернета помимо ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Версия премиум, требуется написать новый модуль для импорта в каталог товаров и обновления свойств существующих по Яндекс-XML файлу. Групповые операции практически при любом действии, автоматическое обновление (вручную и по крону) цены и свойств товаров. Несколько ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Для версии премиум требуется небольшая доработка: 1. Доработать модуль "Настройки - Дополнительные страницы" так, чтобы была возможность создавать подстраницы дополнительных страниц (с неограниченным количеством уровней вложенности) . Требуется нормальная иерархическая структура для контентных страниц сайта (а ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $300
Сайт студии детской музыки http://www.babymusic.ru/, требуется сделать приятный дизайн главной страницы и дизайн внутренних страниц. Структура сайта остается без изменений, CMS отсуствует, так что попутно требуется еще и переверстать материалы сайта на новый дизайн. Сделать требуется достаточно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $2500
На разработку ТЗ и концепции движка интернет-магазина требуется опытный PHP девелопер, с обязательным опытом участия в больших проектах и умением работать с Aiax-like технологиями. Платформа проекта - PHP+Apache+MySQL - не обсуждается. После разработки ТЗ девелопер также ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется создать сайт на тему "изготовление часов с символикой". Таргет аудитория проекта - менеджеры и директора компаний, сайт должен быть аккуратным, корпоративным, на часовую тематику. В качестве примера успешного конкурента (но не дизайна!) приведу www.simvolika.ru Принципиальную схему сайта ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $300
Требуется нешаблонный коммерческого уровня дизайн небольшого сайта (2 принципиальные страницы), портфолио просьба присылать на [email protected]. Работы на несколько дней, небольшая предоплата возможна. Опыт работы с персональными или медицинскими сайтами приветствуется.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Нужен небольшой персональный сайт-визитка, буквально из трех страниц, фото, рассказ, резюме. Нужен для того, чтобы показывать впоследствии нанимателям, то есть выглядеть должен коммерчески.Веб-программирование50 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
требуется анимированный банер для часового магазина smirs.com, английский язык, текст : слоган: "best shop for russian watches is always Smirs" мелкий шрифт: "working since 2002", "free DHL shipping","good service" Обязательно должно присутствовать лого: http://www.smirs.com/header/english/logo.gif В банере можно использовать фрагменты ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $8
Для часового магазина нужна картинка для Рамблер-Покупки (*.gif, *.jpg, *.png) высотой 120 пикселей и шириной 100 пикселей, под Валентайн, часы для картинки нужны одни из вот этих http://www.smirs.com/index.php?cPath=86_112&filtr=1 Картинка должна быть а. под валентайн б. с указанными часами в. с ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
нужен дизайн глянцевого трифолда, посвященный часовому интернет-магазину (винтажные часы), рекламирующий бестселлеры, с координатами и пр, полноцветный, нужен не срочно. Страницы 1,2,3 должны быть максимально нагруженны фотками и текстами, реклламировать бестселлеры, то есть вставить одни часы ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $15
http://www.aviatorwatch.ru/ru/catalogue/buran/7751 трое великолепных часов, каждые стоят $1500, нужно три анимированных банера 100х100 по этим часам, с текстом "настоящая швейцария", "очарование классики", "лучший русский хронограф", и так далее в том же духе. Можно использовать лого коллекции, в одном ...Баннеры4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется дизайн трех страниц интернет-магазина, максимально близкий к стилю сайта www.fontenay.fr или соответствующему рушному домену Скрины- главная страница, страница каталога, страница товара. Бэкграунд сайта - черный, выравнивание по левому краю, в расчете на 800х600, при больших ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт18 лет назад