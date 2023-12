требуется анимированный банер для часового магазина smirs.com, английский язык, текст : слоган: "best shop for russian watches is always Smirs" мелкий шрифт: "working since 2002", "free DHL shipping","good service" Обязательно должно присутствовать лого: http://www.smirs.com/header/english/logo.gif В банере можно использовать фрагменты ...