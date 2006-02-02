manyana

Гость manyana

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • UNIX сисадмин

    Для администрирования VPS- сервера компании и обслуживания сайтов требуется админ, знакомый с Plesk, QMail, SpamAssassin, DNS и прочая. ТРебуется произвести оптимизацию уже существующего хозяйства (почта, сайты), после чего нужно будет произвести миграцию еще нескольких сайтов ...

    PHPMySQLApache
    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модерируемый каталог бесплатных объявлений

    $2500

    Требуется разработка ТЗ на сайт (проектирование БД, написание ТЗ и согласование с заказчиком),разработка интерфейсов администрирования, последующая реализация (можно в команде), РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САЙТА. Технические требования к сайту - highload, работа с кэшем страниц, Smarty + MySQL, ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент менеджер

    $250

    требуется пишущий человек, знакомый с тематикой наручных часов. Опыт работы журналистом или написания статей на часовую тематику приветствуется. Размер оклада зависит исключительно от Ваших личных качеств (опыт, умение писать, знакомство с темой), поэтому просто ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Новогодний дизайн

    $50

    для сайта www.smirs.com требуется сделать новогоднее оформление шапки - наложить какие-нибудь слои с морозными узорами, снегом, еловыми лапками и т.д., чтобы выглядело по новогоднему. Предпочтение будет отдано тому, кто не поленится сделать небольшой эскиз.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение в каталоге Яндекс

    Требуется человек для вывода часового интернет магазина в первую пятерку соответствующих веток каталога Яндекса (сайт в каталоге присутствует). В обязательном порядке указывайте стоимость своих услуг и опыт работы с данным каталогом (ну и за счет чего ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение в каталоге Rambler TOP100

    Требуется человек для вывода часового интернет магазина в первую пятерку соответствующих веток Rambler Top100. В обязательном порядке указывайте, пожалуйста, стоимость своих услуг, описание опыта работы по теме тоже приветствуется (как и описание того, за счет ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист

    Требуется на постоянную поддержку и доработку магазина опытный PHP программист, хорошо знакомый с shop-script и OSCommerce, знающий CSS, JavaScript, умеющий работать с AJAX и JS_HTTP_REQUEST. Работы много, так что требуется полная занятость, возможна оплата интернета помимо ...

    PHPJavascriptCSSAjax
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Shop-script - Импорт товаров в каталог

    $250

    Версия премиум, требуется написать новый модуль для импорта в каталог товаров и обновления свойств существующих по Яндекс-XML файлу. Групповые операции практически при любом действии, автоматическое обновление (вручную и по крону) цены и свойств товаров. Несколько ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Shop-script - Настройки - Дополнительные страницы

    $250

    Для версии премиум требуется небольшая доработка: 1. Доработать модуль "Настройки - Дополнительные страницы" так, чтобы была возможность создавать подстраницы дополнительных страниц (с неограниченным количеством уровней вложенности) . Требуется нормальная иерархическая структура для контентных страниц сайта (а ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Смена дизайна сайта + переверстка материалов

    $300

    Сайт студии детской музыки http://www.babymusic.ru/, требуется сделать приятный дизайн главной страницы и дизайн внутренних страниц. Структура сайта остается без изменений, CMS отсуствует, так что попутно требуется еще и переверстать материалы сайта на новый дизайн. Сделать требуется достаточно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Web-developer, постановщик задачи

    $2500

    На разработку ТЗ и концепции движка интернет-магазина требуется опытный PHP девелопер, с обязательным опытом участия в больших проектах и умением работать с Aiax-like технологиями. Платформа проекта - PHP+Apache+MySQL - не обсуждается. После разработки ТЗ девелопер также ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн двух принципиальных страниц и логотипа

    $500

    Требуется создать сайт на тему "изготовление часов с символикой". Таргет аудитория проекта - менеджеры и директора компаний, сайт должен быть аккуратным, корпоративным, на часовую тематику. В качестве примера успешного конкурента (но не дизайна!) приведу www.simvolika.ru Принципиальную схему сайта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Срочный дизайн двух страниц

    $300

    Требуется нешаблонный коммерческого уровня дизайн небольшого сайта (2 принципиальные страницы), портфолио просьба присылать на [email protected]. Работы на несколько дней, небольшая предоплата возможна. Опыт работы с персональными или медицинскими сайтами приветствуется.

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Маленький сайт-визитка

    $150

    Нужен небольшой персональный сайт-визитка, буквально из трех страниц, фото, рассказ, резюме. Нужен для того, чтобы показывать впоследствии нанимателям, то есть выглядеть должен коммерчески.

    Веб-программирование50 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Анимированный гиф банер 468х60

    $10

    требуется анимированный банер для часового магазина smirs.com, английский язык, текст : слоган: "best shop for russian watches is always Smirs" мелкий шрифт: "working since 2002", "free DHL shipping","good service" Обязательно должно присутствовать лого: http://www.smirs.com/header/english/logo.gif В банере можно использовать фрагменты ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Картинка для Рамблер-Покупки

    $8

    Для часового магазина нужна картинка для Рамблер-Покупки (*.gif, *.jpg, *.png) высотой 120 пикселей и шириной 100 пикселей, под Валентайн, часы для картинки нужны одни из вот этих http://www.smirs.com/index.php?cPath=86_112&amp;filtr=1 Картинка должна быть а. под валентайн б. с указанными часами в. с ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Трифолд для полграфии

    нужен дизайн глянцевого трифолда, посвященный часовому интернет-магазину (винтажные часы), рекламирующий бестселлеры, с координатами и пр, полноцветный, нужен не срочно. Страницы 1,2,3 должны быть максимально нагруженны фотками и текстами, реклламировать бестселлеры, то есть вставить одни часы ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Три однотиптных имиджевых банера

    $15

    http://www.aviatorwatch.ru/ru/catalogue/buran/7751 трое великолепных часов, каждые стоят $1500, нужно три анимированных банера 100х100 по этим часам, с текстом "настоящая швейцария", "очарование классики", "лучший русский хронограф", и так далее в том же духе. Можно использовать лого коллекции, в одном ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Два-три принципиальных скрина для магазина в заданном стиле

    Требуется дизайн трех страниц интернет-магазина, максимально близкий к стилю сайта www.fontenay.fr или соответствующему рушному домену Скрины- главная страница, страница каталога, страница товара. Бэкграунд сайта - черный, выравнивание по левому краю, в расчете на 800х600, при больших ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Codeworld
Николай 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
$200
10 баллов
17 лет назад
Shop-script - Настройки - Дополнительные страницы
Было приятно работать с таким заказчиком. Подробное ТЗ, быстрая оплата. Всё очень чётко!