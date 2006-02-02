Для часового магазина нужна картинка для Рамблер-Покупки (*.gif, *.jpg, *.png) высотой 120 пикселей и шириной 100 пикселей, под Валентайн, часы для картинки нужны одни из вот этих http://www.smirs.com/index.php?cPath=86_112&filtr=1 Картинка должна быть а. под валентайн б. с указанными часами в. с ...