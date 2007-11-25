Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото). Преподаватели/организации должны иметь возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть домен
www.nokia-n81.ru (Таких доменов много поэтому заказики будут постоянные)
Нужно создать дизайнчик(Векторный стиль приветсвуется(пиксель арт)) порезать и вставить партнерские скрипты по оформлению заказа + подбора сопутствующих товаров
Технологии: Ajax + PHP
Портфолио обязательно
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