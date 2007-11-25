Инфо сайт

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть домен

www.nokia-n81.ru (Таких доменов много поэтому заказики будут постоянные)

Нужно создать дизайнчик(Векторный стиль приветсвуется(пиксель арт)) порезать и вставить партнерские скрипты по оформлению заказа + подбора сопутствующих товаров

Технологии: Ajax + PHP

Портфолио обязательно

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
  • Похожие заказы

  • Нужен сайт-каталог организаций/частных лиц.

    $350

    Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото). Преподаватели/организации должны иметь возможность ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт бюджетного автомата

    $500

    Сайт бюджетного автомата, посвященный инвестициям и кредитованию в рамках кредитной биржи WMT , небольшой страниц 7-8 текстовое наполнение минимальное, нужен оригинальный дизайн. Подробности в ТЗ.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой сайт под ключ

    $110

    Требуется создание простого сайта по юридической тематике с интеграцией в некую простенькую CMS для удобного редактирования. Основные разделы - о компании, услуги и форма для отправки запроса на е-мэил. Собственно уровень дизайна должен быть не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Очередной проект по локализации

    $500

    Необходимо локализовать сайт http://www. Внимание! В полном объеме сайт имеет только испанский контент Наш сайт будет только на русском. Что требуется: - Перенос дизайна Вашу CMS. Копируется весь функционал. - Замена испанского контента на русский (перевод уже ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется вёрстка и интеграцию в какую-нибудь CMS

    $100

    Тематика - адвокатские услуги. Уже есть готовый psd-макет(есть несколько элементов с java-script). Требуется: 1) Заверстать его, включая создание 2-х java-скриптов 2) Интегрировать в некую CMS(можно вашу, можно какую-нибудь бесплатную) Дизайн хороший, поэтому в портфолио у вас будет смотреться ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание автоматического обменного пункта валют

    $1000

    Необходимо создать сайт автоматического обменного пункта электронных валют с возможностью автоматического и ручного режима. Добавление любых электронных валют. Нужен хороший функционал с возможностью резерва валюты, партнеркой, скидками постоянным меняльщикам.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • "Собакомания" - интернет магазин

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Мой новый проект - сайт "Собакомания". Сайт должен быть сделан в стиле «нарисовано ч/б карандашом», но какие-то картинки или надписи сделаны в стиле «нарисовано цветным карандашом, как на картинке» (см. вложенный файл «сканирование» упор ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт работы

    Нужен аналог free-lance.ru, именно аналог а не копия, плиз бюджет, сроки, портфель в личку отвечу на конкретное указание бюджета +-10%

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвинутая система по продаже машин

    $5000

    Система аналог http://www.lacentrale.fr/ Если предлагаете платформу, четкое описание и ссылка на пример. Концепция и графика задана и не подлежит изменениям, придется натягивать. Оплата обьявлений в системе будет по CB и paypal При постулировании указывайте время на разработку, время на ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад