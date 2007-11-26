Разработка сайта. Полный цикл.

Требуется разработать сайт.

Веб 2.0, социальная сеть. По функционалу чем-то отдаленно напоминает mywishlist.ru

то есть требуется полноценная регистрация юзеров (с полноценным профилем)

удобное юзабилити

система голосований/рейтингов

защита от спама/накруток/взлома

система штрафов для юзеров которые накручивают рейтинги (бан, пессимизация результатов, обнуление счетчика и т.д.)

сайт должен уметь держать высокие нагрузки

Желательно студия, или давнознакомые фрилансеры. Чтобы программист сидел рядом с верстальщиком и все косяки в юзабилити решал оперативно на месте, а не полуторанедельной перепиской. Сайт писать на пхп+mysql+java/ajax.

Полное ТЗ после предварительного просмотра ваших работ и беседы.

Желательно Москва, или представитель в Москве. Бюджет возможно будет увеличен при обоснованных аргументах. Оплата через гарант фриланса, при полном выполнении ТЗ.

Согласование на этапе дизайна и юзабилити, и потом демонстрация результатов работы раз в несколько дней. Желательно к концу декабря уже стартануть основу проекта, и в январе его окончательно завершить, дописав всякие фильтры, поиски, и прочую мелочь.