Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото). Преподаватели/организации должны иметь возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен корпоративный сайт для развивающегося агенства недвижимости.
Актуально до 15 января 2008 г.
Все подробности читать здесь - http://richref.blogspot.com/
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