Создание интернет-магазина с качественой CMS

Задача - создание и поддержка простого интернет-магазина на основе качественной CMS (желательно Bitrix) по следующим параметрам:

Имеется система экспорта из SAP (не стандартная, но прекрасно работающая с несколькими нашими сайтами на основе битрикс)

Имеется контент-менеджер, который будет вести новостную ленту

Имется готовый функциональный Flash плеер.

Имеется шаблон дизайна (полный комплект с MonsterTemplates)

Нужно собрать всё это в единый интернет-магазин, где есть:

каталог

корзина

новостная лента, увенчанная Flash плеером

Стандартный, управляемый экспорт (XML) на ЯндексМаркет (управление заключается в выборе выводимых категорий товаров)

Бюджет: стоимость лицензии CMS + 15 000 рублей

Жду предложений в ICQ 252629340 (работает антиспам бот!) или по телефону 8-926-253-84-34 (строго с10 до 18 по Москве)