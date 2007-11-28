Сайт "под ключ" и раскрутка

Здравствуйте.

Имеем вообщем сайт,www.Proektmetkon.ru делали своими силами поэтому не до конца.

Нам хотелось бы внедрить на сайт элементы флеш(пример тому процесс сварки, сброки в" ускоренном ввиде"),добавить графики,сделать простую нагивацию.

После того как сайт будет сделан начинаем раскрутку.Так что у вас есть шанс проявить себя.