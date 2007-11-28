Сайт "под ключ" и раскрутка

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки344 просмотра
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Здравствуйте.

Имеем вообщем сайт,www.Proektmetkon.ru делали своими силами поэтому не до конца.

Нам хотелось бы внедрить на сайт элементы флеш(пример тому процесс сварки, сброки в" ускоренном ввиде"),добавить графики,сделать простую нагивацию.

После того как сайт будет сделан начинаем раскрутку.Так что у вас есть шанс проявить себя.

16 лет назад
nokynku
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
siamcon
Гость 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$800
20 дней
Начал делать быстро....далее попросил деньги-перевёл ему......и он пропал....одним завтра кормил...вообщем КИДАЛОВО!!!! не связывайтесь с этим веблансером.
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