Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок318 просмотров
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Необходимо сделать сайт на ASP.NET2

Дизайн уже разработан.

Интересуют умельцы из Москвы, т.к. обязательна встреча в офисе для уточнения всех пожеланий и прочих рабочих моментов.

Просьба называть реальные сроки и цены.

16 лет назад
CB
64 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
reclama6
Максим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
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