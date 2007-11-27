Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото). Преподаватели/организации должны иметь возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на ASP.NET2
Дизайн уже разработан.
Интересуют умельцы из Москвы, т.к. обязательна встреча в офисе для уточнения всех пожеланий и прочих рабочих моментов.
Просьба называть реальные сроки и цены.
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