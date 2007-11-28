Создание cайта-визитки под ключ для журнала

Здравствуйте. Имеем вообщем сайт,www.Proektmetkon.ru делали своими силами поэтому не до конца. Нам хотелось бы внедрить на сайт элементы флеш(пример тому процесс сварки, сброки в" ускоренном ввиде"),добавить графики,сделать простую нагивацию. После того как сайт будет сделан начинаем раскрутку.Так что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать сайт с системой управления, функциональный. Возможно с анимацией
6-7 рубрик, примерно такие:
1.О журнале
2.Распространение
3.Целевая аудитория
4.Контакты
5.Стоимость и виды рекламы
6. Архив журнала - возможность добавлять журнал в эл.виде
7. Просмотр журнала
Обязательное условие - привлекательный дизайн. примерно в таком стиле
основные цвета - черный и золото.
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $1500
Нужно создать сайт как http://www.vvc.ru . Нужно посадить на толковую Систему Управления Сайтом и сделать хороший красивый дизайн. Бюджет 1 500 у.е.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать сайт на ASP.NET2 Дизайн уже разработан. Интересуют умельцы из Москвы, т.к. обязательна встреча в офисе для уточнения всех пожеланий и прочих рабочих моментов. Просьба называть реальные сроки и цены.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $1500
Требуется разработать сайт. Веб 2.0, социальная сеть. По функционалу чем-то отдаленно напоминает mywishlist.ru то есть требуется полноценная регистрация юзеров (с полноценным профилем) удобное юзабилити система голосований/рейтингов защита от спама/накруток/взлома система штрафов для юзеров которые накручивают рейтинги (бан, пессимизация результатов, обнуление счетчика ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
есть готовый макет-надо наполнить контентом- просто скопировать все с другого сайта -разделы и тд все одинаковое...натянуть на движок и админку зарегить домен и разместить...потом-раскрутка в тематике дорогие шкафы-купеСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1600
Нужен корпоративный сайт для развивающегося агенства недвижимости. Актуально до 15 января 2008 г. Все подробности читать здесь - http://richref.blogspot.com/Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Уважаемые фрилансеры!!! ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (КОМАНДЫ), КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ САЙТЫ И ЕЩЕ УМЕЕТ ПИСАТЬ КОНТЕНТ. Внимание. Уникальное предложение!!! Значит так, предлагаем долю в бизнес (20% от прибыли) в очень прибыльном бизнесе, а именно организация новогодних ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требуется разработка ТЗ на сайт (проектирование БД, написание ТЗ и согласование с заказчиком),разработка интерфейсов администрирования, последующая реализация (можно в команде), РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САЙТА. Технические требования к сайту - highload, работа с кэшем страниц, Smarty + MySQL, ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть домен www.nokia-n81.ru (Таких доменов много поэтому заказики будут постоянные) Нужно создать дизайнчик(Векторный стиль приветсвуется(пиксель арт)) порезать и вставить партнерские скрипты по оформлению заказа + подбора сопутствующих товаров Технологии: Ajax + PHP Портфолио обязательноСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Сайт бюджетного автомата, посвященный инвестициям и кредитованию в рамках кредитной биржи WMT , небольшой страниц 7-8 текстовое наполнение минимальное, нужен оригинальный дизайн. Подробности в ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад