Игровой портал

$300
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен портал, дизайн должен быть легкий в стиле Вэб 2.0 такой же как http://wcg.ru и http://www.egolounge.de/, желательно та же цветовая гамма. Функционал должен содержать в себе блог, возможность регистрации и ведения статистики среди пользователей но редактироваться статистика должна админом. По функционалу все. Бюджет ограниченный поэтому меня интересует есть ли возможность сделать в пределах 200 у.е. Писать желательно только сюда.

16 лет назад
kia
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется создать сайт

    Требуется создать сайт развлекателной тематики На движке ДЛЕ сроки очень сжатые дизайн есть нада свесрстать под дле или можете предложить свой жду ваших оценок и сроки

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оплачиваемое анкетирование

    $200

    Я провожу анкетирование среди тех, кто занимается созданием и администрированием сайтов интернет-магазинов. Анкета в приложении. Порядок работы такой: вы делаете ставку к проекту, затем высылаете мне в приват описание одной проблемы или одного решения на ваш ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • SABAI tour

    Необходимо создать информативный сайт туристической компании. Основное напрвление - Таиланд. Форум. Гостевая.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание веб-страницы

    $10

    Необходимо сделать веб-страницу. Работа состоит из двух частей. 1. Необходимо сделать шапку, состоящую из простого текстового логотипа и баннера (состоит из трёх частей: два куска текста и вставить скрипт) и подвал, содержащий текст (выходные данные и ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка игрового портала

    Требуется разработать игровой портал - основная концепция представлена на сайте http://www.clubznatokov.ru/ . Тех.задание в разработке. Работа по договору. Предоплата 30%. Основные требования - удобный интерфейс администратора. Защита от взлома. Пожалуйста указывайте приблизительные ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Портал для любителей острых ощущений

    $10000

    Работа по контракту! Портал для любителей острых ощущений(+18) Требуется разработка кода. Дизайн. Техническое сопровождение. Бюджет от 50.000.00? Сроки: Альфа к 1.02.2008 Бета к 1.12.2008 Стабильная к 1.01.2009 Зачисление в штат нашей компании на постоянной удаленной основе.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет магазин. Сверстать и интегрировать в cms.

    $500

    Требуется сверстать сайт с psd макета и натянуть его на хороший движек интернет магазина. Работу нужно сделать "под ключ" и быстро. Пожалуйста обязательно! укажите в предложении стоимость Вашей работы, а также ссылку на интернет магазин ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать простой сайт-визитку

    Для студии ландшафтного дизайна. Домен, хостинг, логотип есть. Нужен простой сайт без флеш и прочих изысков, с формой обратной связи, примерные разделы - Услуги, главная, контакты, портфолио, о компании, дизайн. Оплата через СБ или по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо локализовать два сайта

    $1180

    На этот раз локализуем два сайта: .de .com Что требуется: - Перенос дизайна Вашу CMS. Копируется весь функционал. - Замена контента на русский (перевод уже есть). - В нашей версии будет дополнительная стр. Прайс-лист. Прайс будет в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад