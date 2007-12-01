Игровой портал

Нужен портал, дизайн должен быть легкий в стиле Вэб 2.0 такой же как http://wcg.ru и http://www.egolounge.de/, желательно та же цветовая гамма. Функционал должен содержать в себе блог, возможность регистрации и ведения статистики среди пользователей но редактироваться статистика должна админом. По функционалу все. Бюджет ограниченный поэтому меня интересует есть ли возможность сделать в пределах 200 у.е. Писать желательно только сюда.