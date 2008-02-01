Требуется сверстать сайт с psd макета и натянуть его на хороший движек интернет магазина. Работу нужно сделать "под ключ" и быстро. Пожалуйста обязательно! укажите в предложении стоимость Вашей работы, а также ссылку на интернет магазин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по контракту!
Портал для любителей острых ощущений(+18)
Требуется разработка кода. Дизайн. Техническое сопровождение.
Бюджет от 50.000.00?
Сроки:
Альфа к 1.02.2008
Бета к 1.12.2008
Стабильная к 1.01.2009
Зачисление в штат нашей компании на постоянной удаленной основе.
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