Портал для любителей острых ощущений

На этот раз локализуем два сайта: .de .com Что требуется: - Перенос дизайна Вашу CMS. Копируется весь функционал. - Замена контента на русский (перевод уже есть). - В нашей версии будет дополнительная стр. Прайс-лист. Прайс будет в ...