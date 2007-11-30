Оплачиваемое анкетирование

Я провожу анкетирование среди тех, кто занимается созданием и администрированием сайтов интернет-магазинов.

Анкета в приложении.

Порядок работы такой: вы делаете ставку к проекту, затем высылаете мне в приват описание одной проблемы или одного решения на ваш выбор и номер вашего кошелька. Если качество вашего текста меня устраивает - я выбираю вас исполнителем, вы мне присылаете анкету полностью на адрес [email protected] и я плачу вам $10.

Общий бюджет проекта $200 поэтому я смогу заплатить только 20 выбранным участникам.